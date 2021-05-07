بالفيديو.. أداء صلاة جمعة الوداع بالحرم.. و«الشريم» يوجه نصيحة

أدت جموع المصلين والمعتمرين اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة لشهر رمضان المبارك (جمعة الوداع) بالحرم المكي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ونشرت قناة الإخبارية فيديو لمئات من المصلين والمعتمرين وهم يردون صلاة جمعة الوداع.

وكان خطيب الجمعة بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور سعود الشريم، دعا المصلين إلى المبادرة بالأعمال الصالحة في العشر الأواخر من شهر رمضان واستدراك ما مضى.

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