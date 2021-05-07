وزارة الصحة: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بالسعودية لـ7045 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1061 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 424445، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 407650، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7045 حالة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بمواعيد لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى، وذلك «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.. عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد».

إلى ذلك، حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا، وتتمثل الأعراض في: ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

وأجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أهم 10 أسئلة بشأن لقاح كورونا، واستعرض المتحدث (في مقطع بثته الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر)، الأسئلة وإجاباتها:

- هل يجب تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح؟

لا يوجد حاجة إلى ذلك

- هل يؤثر اللقاح على الخصوبة لدى الإناث أو الذكور.

ليس هناك أي تأثير سلبي

- هل يؤجل التبرع بالدم بعد أخذ اللقاحات؟

لا يغير اللقاح من إقبال الشخص على التبرع بالدم

- هل اللقاحات تؤدي إلى جلطات؟

لا يوجد ارتباط بينها وبين الجلطات وأثبتت ذلك كل الجهات العلمية

- ما موانع أخذ اللقاح؟

المناعة المفرطة الوحيدة هي الحساسية لنفس اللقاح

- هل يعطى اللقاح للمرضع؟

نعم ولا يؤثر عليها أو الطفل

- هل يجب فحوصات قبل اللقاح؟

لا يجب

- هل سجلت وفيات بسبب اللقاح في المملكة؟

لم تسجل أي وفيات

- هل سجلت أعراض جانبية شديدة؟

لم ترصد أي أعراض

- هل يشترط اللقاح للعمرة أو السفر؟

كلها أمور رهن الدراسة والتقييم

من جانبها، عممت وزارة التجارة تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات، وتتضمن آلية منع تجمهر العملاء، وعند المداخل والمخارج، التي بدأ تطبيقها منذ يوم 22 رمضان 1442هـ :

- استخدام تطبيق «توكلن») للتحكم في الطاقة الاستيعابية التي تزيد عن 100 شخص «عدا العاملين».

- في حال تعطلت خدمة «توكلنا» لإدارة التجمعات، يتوجب على إدارة المنشأة استخدام طريقة فعالة لضبط أعداد الزوار وفقًا للطاقة الاستيعابية.

- يجب على إدارة المحلات والمولات والمجمعات الملزمة بتطبيق «توكلنا» لإدارة التجمعات الرفع بالمساحة والطاقة الاستيعابية على برنامج «توكلنا» وفقًا للضوابط، وستقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات.

- فيما يخص المولات والمجمعات يكتفي بقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات ولا يشترط ذلك عند كل محل داخلي

- يكون الأكل والشرب في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع تمامًا التجول بالمشروبات أو المأكولات سواء للأطفال أو البالغين

- منع أي عمليات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية «مثل: غير المتلزمين بوضع الكمامة بالشكل الصحيح أو غير الملتزمين بالتباعد» وإخراج المخالف من المنشأة.

- تخصيص عدد كاف من حراس الأمن ورجال الأمن لمنع التجمهر والتزاحم عند البوابات الخارجية ومداخل المراكز التجارية.

- توفير مسارات متعرجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر ومنع دخول اي مخالف للإجراءات الاحترازية.

- يسمح لحاملي تذاكر السينما مسبقة الدفع بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المخصصة، مع تطبيق البروتكولات الخاصة.

- وضع لوحات إرشادية على كل مدخل تبين الطاقة الاستيعابية، والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد.

- استخدام «توكلنا» الإدارة التجمعات وتوفير ملصق الباركود الخاص «توكلنا» عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام العميل بمسح الباركود عند الدخول والخروج.

- وضع علامات وملصقات التباعد في الساحات الخارجية وقبل المداخل، لمنع التجمهر.

- يجب على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد أن يقوم بتسجيل الخروج عن طريق تطبيق «توكلنا».

وأشارت وزارة التجارة الى أن الإجراء السابق كان كالتالي «تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة (إن وجد) بدعمه بحراس أمن أو موظفين في المداخل والمخارج وداخل المركز للتأكد من اتباع البروتوكولات، ويستثنى من ذلك المراكز الصغيرة كالبقالات والتموينيات فيكتفي بعامل من نفس المحل التنظيم الدخول ومنع التزاحم».

من جانبها، جددت النيابة العامة، التذكير بعقوبات جريمة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي التى تصل الى السجن والغرامة، وذكرت النيابة أنه صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

وأوضحت النيابة ان كل من انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة بشان فيروس كورونا - دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعة أو نظامًا - يعاقب بالعقوبات الآتية:

- السجن مدة تصل إلى سنتين.

- غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

إبعاد المقيم المدان عن المملكة، ومنعه من الدخول إليها نهائيًا.

- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

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