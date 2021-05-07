الصاروخ الشارد.. السفارة الصينية بالسعودية «تبدِّد مخاوف»

علقت سفارة الصين في السعودية على ما يتم تداوله من تساؤلات ومخاوف، بشأن خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة، وقالت السفارة الصينية على حسابها في تويتر: هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟.. مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو 2020، تعد الشائعات هذه المرة أيضا غير صحيحة.. التعليق المهني للخبراء: بعد أن يكمل الصاروخ مهمة تسليم الحمولة الفضائية، يفقد قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم «التحكم» في حطام الصاروخ؛ لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.

وتابعت السفارة الصينية بالرياض: تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ويمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور.

وأكدت السفارة الصينية أنه منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض.. الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمن على الأرض.

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