الشيخ سعود الشريم يغالب دموعه في وداع رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان في الحرم المكي اليوم وسط حضور حشود من المصلين والمعتمرين من المحصنين وفق تطبيق توكلنا.

وغالب الشيخ الشريم دموعه وهو يتحدث عن وداع شهر رمضان وأهمية إخراج زكاة الفطر مشيرًا إلى أن الزكاة طهر للصائمين وشكر لله رب العالمين.

وأضاف فضيلته : هنيئًا لمن ربح البيع فظفر بالقبول والغفران، وخيبة لمن خسره فرغم أنفه بعد أن باء بالخذلان والحرمان ألا إن شهر رمضان قد أزف على الرحيل، وتصرمت أيامه ولياليه الفاضلة، فهو وحي التقضي سريع الأفول، وإن للحظات فراقه ووداعه غصة تشرق منها حلوق المخبتين، وتدمع لها عيون القانتين، وتحزن لها قلوب التائبين.

وأدى الشيخ الشريم صلاة الجمعة بعد الخطبة حيث تلا تلاوة خاشعة وبدا عليه التأثر حيث صلى بسورتي الأعلى والغاشية التي تتضمنان العديد من المعاني منها تذكير النفس بالحياة الأخروية وما فيها من الثواب والعقاب، وتخليصها من التعلقات الدنيوية، والنظر في براهين قدرة الله.



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