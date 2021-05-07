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الحج والعمرة : لا تعليمات رسمية بخصوص حج 1442 حتى الآن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

الحج والعمرة : لا تعليمات رسمية بخصوص حج 1442 حتى الآن

المملكة تضع سلامة الحجيج أولًا

متابعات الخليج 365 - الرياض


جددت وزارة الحج والعمرة، التأكيد على أنه لم تصدر أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442 هـ

تسهيل أداء مناسك الحج

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة ، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد في مداخلة مع قناة العربية، إن المملكة حريصة على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج، مضيفًا أنها تضع سلامة الحجيج أولًا.
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج فوجت من أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى الـ 20 من رمضان، ما يقارب مليون معتمر ومليوني مصلٍ بالمسجد الحرام وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه سُخرت جميع الإمكانات، ووُفرت الراحة للمعتمرين والمصلين، وطُبقت الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام، مشيرًا إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، بتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيًا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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