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شكرا لقرائتكم مسؤول بالخارجية : من المبكر التوصل لاستنتاجات في المحادثات السعودية الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مسؤول بالخارجية : من المبكر التوصل لاستنتاجات في المحادثات السعودية الإيرانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مسؤول بالخارجية السعودية إجراء محادثات مع إيران، وقال إن “المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر بالمنطقة”.
وبحسب ما نقلته العربية عن رويترز قال المسؤول السعودي: “من المبكر التوصل لاستنتاجات في المحادثات”، مشيرًا إلى أنها “تهدف لاستكشاف سبل تخفيف التوتر”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في وقت سابق أن “إيران دولة جارة ومشكلتنا معها هي دعمها للميليشيات وبرنامجها النووي ونعمل على حل هذه الإشكاليات.
وتابع: “مشكلتنا هي سلوك إيران السلبي ونعمل مع دول المنطقة والعالم لإيجاد حلول”، مضيفًا: “نريد علاقات طيبة مع إيران” مشددًا على أن “المملكة لا تقبل أي ضغوط أو تدخل في شؤونها الداخلية”.
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