السعودية | رويترز: تأكيد سعودي لإجراء محادثات مع إيران

شكرا لقرائتكم رويترز: تأكيد سعودي لإجراء محادثات مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول في الخارجية السعودية، الجمعة، في تصريحات لوكالة "رويترز" إجراء محادثات مع إيران لاستكشاف سبل تخفيف التوتر بالمنطقة.

وقال المسؤول السعودي إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، لكن من السابق لأوانه الحكم على النتيجة، مضيفاً أن الرياض تريد أن ترى "أفعالاً يمكن التحقق منها".

وتمثل تصريحات السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية، أول تأكيد علني من جانب الرياض لإجراء محادثات مباشرة مع طهران.

وقال قرملي لـ"رويترز": "نأمل في نجاح المحادثات لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة".

ومنذ أيام، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية بثتها "العربية"، أن السعودية تنظر لإيران بوصفها دولة جارة، مشيراً إلى أن الرياض تطمح لتكوين علاقات جيدة معها، لكن المشكلة تتمثل في سلوك طهران السلبي، سواء عبر برنامجها النووي أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون.

وعند سؤاله عن إيران، أكد أن "إيران دولة جارة، ونطمح في أن يكون لدينا معها علاقة جيدة".

وأضاف "لا نريد أن يكون وضع إيران صعباً، بالعكس، نريد لإيران أن تنمو وأن يكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

وتابع: "إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران، سواء من خلال برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجية عن القانون في بعض دول المنطقة، أو بسبب برنامج صواريخها الباليستية".

كما أكد على أن السعودية تعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لإيجاد حلول لإشكالياتها مع إيران.