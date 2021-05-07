شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الضمان الصحي يعلن عن حالات تنهي التغطية التأمينية للموظف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في حال استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، وانتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها، ووفاة المؤمن له.

كما تنتهي التغطية التأمينية أيضاً في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)، ومغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي)، و انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).