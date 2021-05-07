شكرا لمتابعة خبر عن بالخرائط.. المسند يكشف عن أقرب العواصم العربية والآسيوية والأوروبية إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن السفر بين بعض المدن والمناطق داخل المملكة أطول في الرحلات الجوية من السفر إلى عواصم أوروبية وآسيوية وعربية.

وأوضح المسند عبر موقع تويتر تحت عنوان لطيفة جغرافية: إن أقصى طول للسعودية 2270 كم بينما أقصى عرض 1600 كم تقريبًا، ولوكنت في مطار (طريف) وتستهدف الطيران إلى مطار (جيزان) (1685كم) فإن بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وأنقرة وطهران وإسطنبول، وأثينا، وتبليسي، وباكو وجنوبي كل من: روسيا وبلغاريا ورومانيا أقرب لك من جيزان".

وتابع “المسند”: "لو كنت في مطار الرياض وتستهدف الطيران إلى حقل (1270كم)، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء ومعظم إيران وغربي السودان أقرب لك من حقل".

وأضاف "لو كنت في مطار مركز الشيبة في الربع الخالي وتستهدف الطيران إلى حقل (2050كم)، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء وطهران وكراتشي (باكستان) ومومباي (الهند) وكابول (أفغانستان) وباكو (أذربيجان) وجيبوتي وأسمرة أقرب لك من حقل".