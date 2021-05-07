شكرا لمتابعة خبر عن المديفر يكشف تفاصيل لقاء ولي العهد ويؤكد: "طموحه عالٍ وإصراره متدفق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي عبدالله المديفر تفاصيل مقابلته التلفزيونية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تم بثها قبل أيام على عدة قنوات فضائية، مؤكدا أنه كان يجيب بإسهاب وباستحضار مدهش للأرقام كأنه استعد فقط لهذا الملف

وقال عندما كان ولي العهد يسأل عن ملف آخر يجيب بالأرقام وكأنه استعد فقط لهذا الملف، مبينا أنه التقى مع الأمير ثلاث مرات يوم اللقاء ويوم قبله ويوم بعده ودار بينهما حوار مطول .

وتابع: "في كل قضية تخص البلد كان الأمير لديه تصورين في شدة الوضوح: تصور للوضع الحالي وبلغة الأرقام وتصور آخر واضح إلى أين سيذهب في هذه القضية.. ويعرف الواقع جدا ويعرف إلى أين يجب أن يصل.. طموحه عالي وإصراره متدفق ".

وأضاف "قابلت ناس كثر قياديين وناجحين بعضهم يهتم بالأمور الكلية وبالتفاصيل والأبعاد العامة والبعض الآخر يهتم بالتفاصيل الدقيقة.. المدهش في سمو ولي العهد أنه ينظر للصورة الكلية بأبعادها البعيدة وفي نفس الوقت يهتم بالتفاصيل الدقيقة وهذا ليس في ملف معين وإنما في كل الملفات",مؤكدا أن الأمير أنه مستمع جيد ويملك ذاكرة حديدية”.

واختتم حديثه قائلا: " لفت نظري قدرته على الإلهام.. كل من يعملون مع الأمير أو في الدوائر القريبة منه ترى فيهم أثر الإلهام .. يحبونه ويؤمنون بمشروعه ويعملون باحتراف من أجله"