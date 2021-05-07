شكرا لمتابعة خبر عن باحث شرعي: البعض يفوّت خيراً كثيراً في رمضان للبحث عن ليلة القدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال باحث شرعي أن البعض ينشغل عن أجر العشر الاواخر من رمضان بالتركيز عن ليلة القدر والاجتهاد في البحث عن أجر ليلة القدر

وأوضح الباحث الشرعي تركي الغامدي، في لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن البعض قد يفوت خيراً كثيراً كونه يجتهد في البحث عن أجر ليلة القدر، ومن ثم يركز على ليلة بعينها دون سائر الليالي.

وأكد الغامدي أن الليالي العشر كلها فضل ومقام عظيم للعبادات والإقبال على الله، لافتاً إلى أن الله أخفى موعد هذه الليلة؛ حتى يزيد العباد من الاجتهاد خلال تلك الليالي