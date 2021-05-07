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بالفيديو.. طفل يهزم التوحد ويحفظ القرآن كاملا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكن الطفل عبدالعزيز حكمي من حفظ كتاب الله الكريم منذ مرحلة مبكرة من عمره على الرغم من معاناته "اضطراب طيف التوحد".

وقال هشام حكمي والد عبدالعزيز، أن عبدالعزيز البالغ من العمر 14 عامًا منذ صغره كان يعشق ترديد النداء للصلاة، فهو يردد الأذان إن غضب، ويردد الأذان إن كان مسرورًا، مشيرا إلى أنه كان ينام منذ صغره على سماع صوت القرآن الكريم من أحد القرّاء، وحين يتوقف صوت القراءة لأي سبب يستيقظ غاضبًا.

وأضاف والد عبدالعزيز أنه مع الوقت اكتشفت العائلة أنه يحفظ كثيرًا من سور القرآن، فتم إلحاقه بإحدى حلقات التحفيظ، حيث اجتاز اختبار الـ 8 أجزاء، فيما اكتشف معلّم الحلقة أن عبدالعزيز يحفظ القرآن كاملًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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