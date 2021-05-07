خبراء بمنظمات دولية يشيدون بتجربة المملكة في التعليم عن بُعد

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أشاد خبراء تعليم في منظمات دولية، بتجربة المملكة في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وخاصة منصة مدرستي، بما تحتويه من أدوات وإمكانية استثمار ساعات الدراسة في الفصول الافتراضية.

اليونسكو

أشار رئيس وحدة التقنية والذكاء الاصطناعي في التعليم، بمنظمة اليونسكو، الدكتور فنغتشون مياو، إلى أن المملكة ضمن دول قليلة طورت معايير جودة التعليم، ما نتج عنه جودة في نواتج التعلم.

وأوضح “مياو” أن المملكة لم تسجل أي خسارة كبيرة في ساعات التعلّم الفعلية، وأن ساعات الدراسة العادية استمرت تقريبا، لافتاً إلى أن 98٪ من الطلاب تمكنوا من الوصول إلى منصة مدرستي، بينما ضمن 2٪ منهم استمرارية التعلّم من خلال الوصول إلى قنوات عين التعليمية الفضائية، وقنوات عين التعليمية على اليوتيوب.

رؤية 2030

فيما أكد الخبير الدولي، الدكتورر بول لافرير، على قدرة المملكة على التخطيط الفعلي لإجراء الكثير من التغييرات المطلوبة لتحقيق رؤيتها 2030، من خلال تغلب وزارة التعليم على تحديات الجائحة ونجاحها في التعليم عن بُعد.

وشدد على أنه في تجربة المملكة يظل التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي آمنًا وملائمًا للاحتياجات الجديدة المهمة، فضلاً عن القدرة على إعداد المتعلمين لاستخدام المعرفة الجديدة، في ظل جائحة كورونا.

وقال مدير المؤسسة الوطنية للتعلم الرقمي في أيرلندا، الدكتور مارك براون، إن الوباء العالمي أوجد العديد من التحديات للتعليم، مشيدًا بتجربة المملكة في التعليم عن بُعد، وزيادة القدرات من حيث تسخير الإمكانات الكبيرة للتعليم الإلكتروني في تحقيق رؤية 2030.

اتحاد التعليم الإلكتروني

وشددت رئيسة منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني (OLC)، الدكتورة جينيفر مايثس، على أن تأثير جائحة كورونا العالمية على قطاع التعليم لا يمكن التقليل من شأنه، مضيفة أن الاتحاد عمل مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة لدعم إستراتيجية وزارة التعليم للتخطيط للمستقبل وفق رؤية 2030.

وتابعت أن وزارة التعليم السعودية درست بعناية تأثير حالة التعليم الإلكتروني خلال الجائحة، واستثمرت البرامج الدراسية الرقمية، بما في ذلك نظام إدارة التعلم في منصة مدرستي، وتطبيق المعايير المهنية والتربوية المتعلقة بكل جوانب التعليم الإلكتروني.

Source akhbaar24

