.
قالت الصين إن الصاروخ الفضائي الخارج عن السيطرة الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي بعد أيام لا يمثل أي خطر على سكان الأرض، وذلك بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.
وكانت الصين قد أطلقت أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يخترق عند الغلاف الجوي للأرض لكن لم يحدث ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين إن احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدًا، موضحًا أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.
وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت، يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ لونغ مارش 5 بي الذي أَرسل جزءًا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.
ويُذكر أن منظمة أيروسبيس كوربوريشن الفضائية الأميركية، قد توقعت أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت، مضيفة: إن كان هذا صحيحًا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطمئن العالم بشأن صاروخها الخارج عن السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.