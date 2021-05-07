أسعار النفط ترتفع لـ 68 دولارًا للبرميل

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FILE PHOTO: The sun is seen behind a crude oil pump jack in the Permian Basin in Loving County, Texas, U.S., November 22, 2019. REUTERS/Angus Mordant/File Photo
شهد سعر برميل النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعًا حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 68.40 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتًا أو ما يعادل 0.5%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 29 سنتًا أو 0.5% إلى 65 دولارًا.
وبذلك تكون أسعار النفط قد تعافت بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة، لكن لا زالت أزمة كوفيد-19 في الهند تضغط على الأسعار.
ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لتحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية على التوالي، وذلك بفضل انتعاش الطلب على الوقود وتخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، في حين من المرجح أن يقدم إطلاق العنان للسفر في فصل الصيف مزيد من الدعم لاستهلاك البنزين ووقود الطائرات.
وفي الصين، أظهرت بيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل، كما أشار مسح خاص إلى زيادة قوية في نشاط قطاع الخدمات، لكن واردات النفط الخام لأكبر مشتر في العالم تراجعت 0.2% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 40,36 مليون طن أو 9,82 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.
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