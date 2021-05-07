مجلس الضمان الصحي: 6 حالات تنهي «التغطية التأمينية» للموظف

حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.

وذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية:

ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.

ـ انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها.

ـ وفاة المؤمن له.

ـ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).

ـ مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي).

ـ انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).

اقرأ أيضا:

تأمين سفر المواطنين إلزامي للفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات

