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مجلس الضمان الصحي: 6 حالات تنهي «التغطية التأمينية» للموظف

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الرياض - محمد عبدالله - تشمل السعوديين وغيرهم

حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.

وذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية:

ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.
ـ انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها.
ـ وفاة المؤمن له.
ـ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).
ـ مغادرة المؤمن له المملكة العربية (خروج نهائي).
ـ انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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