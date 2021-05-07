مجلس الضمان الصحي: 6 حالات تنهي «التغطية التأمينية» للموظف

الرياض - محمد عبدالله - تشمل السعوديين وغيرهم
حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.
وذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية:
ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.
ـ انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها.
ـ وفاة المؤمن له.
ـ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).
ـ مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي).
ـ انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).
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