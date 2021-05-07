حساب المواطن: إيداع دفعة مايو للمستفيدين الإثنين المقبل

أوضح برنامج حساب المواطن أنه متبق ثلاثة أيام على إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ42 (مايو 2021م)، في حسابات المستفيدين، والتي ستكون يوم الإثنين المقبل (10 مايو 2021م ).

يُذكر أنه يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي أو قبله أو يوم بعده، حال صادف يوم 10 من الشهر يوم إجازة رسمية.

وفي سياق آخر، حقق برنامج حساب المواطن انجازًا عالميًا جديدًا، حيث حاز بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS - الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021م.

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