الدفاع المدني ينبه قاطني مكة: «أمطار مصحوبة برياح وبَرَد وسيول»

وجه الدفاع المدني تنبيها متقدما بهطول أمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة من متوسطة إلى غزيرة، خلال الساعات القادمة.

وذكر الدفاع المدني- عبر تويتر- أنه وفقًا لما ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل «أضم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان»، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية: نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول.

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