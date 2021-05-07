الموارد البشرية: لقاح كورونا شرط إلزامي لحضور الموظفين إلى مقرات العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام، الخاص، غير الربحي) إلى مقرات العمل.

ودعت الوزارة كل القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وستحدد الوزارة آلية العمل بالقرار وتاريخ بدء التطبيق قريبًا.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية؛ حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين وتوفير بيئة صحية آمنة.