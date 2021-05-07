برنامج “بالتي هي أحسن” للشيخ العيسى يتبوأ طليعة البرامج الدينية الرمضانية

متابعات الخليج 365- الرياض

برز برنامج “بالتي هي أحسن” الذي يثري حلقاته الشيخ د. محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، حتى أصبح وجبة يومية للمتابعين، ينتظرون بعد العصر في كل يوم رمضاني إطلالته التي تضيء على مواضيع مختلفة تهم العالم الإسلامي بل والعالم أجمع.

يظهر الشيخ “العيسى” ضيفًا دائمًا على طاولة البرنامج، كأيقونة ثابتة ورمزية، مع المحاور المتمكن عبدالوهاب الشهري، والمعد المميز أسامة القحطاني، مثريًا العيسى البرنامج في كل حلقاته ومتناولًا لعديد الموضوعات الهامة والحساسة بطريقة تلامس القلوب وخطاب رصين وابتسامة تمنح للمشاهد الطمأنينة والإنصات.

هذا ما جعل البرنامج في موسمه الثاني الناجح، يحصد النسبة الأعلى في التصويت الذي طُرح في تويتر، على موقع إحدى الصحف المهتمة باستطلاع ورصد آراء المغردين؛ ليشارك قرابة ٢٤ ألف مصوت بين أربعة خيارات:

برنامج أعلام العلماء للشيخ عائض القرني، الأسماء الحسنى للشيخ سعد الشثري، وأجمل دعاء للشيخ مساري الخراز، إضافةً لبرنامج “بالتي هي أحسن” للشيخ د. محمد العيسى.

برز منذ بدء الاستفتاء برنامج الشيخ العيسى مكتسحًا التصويت بنسبة فاقت النصف، حاسمًا السباق والأفضلية، ليتبوأ المقعد الأول على شاشات هذا العام، بمعلوماته القيمة، وكاريزما معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، والذي كعادته يتناول بجرأة وإقدام ما يُحجم عنه الكثير من الشيوخ والمفسرين، متصديًا لهذه الموضوعات الفكرية الشائكة بعلمه الممتد، وعقليته النافذة، ورؤيته الرحيبة للدين الحنيف.

تطرق العيسى في سلسلة الحلقات لعدد من الموضوعات كليلة القدر، ورؤيا النبي عليه السلام، والأمن الفكري، وقدرة الله، وسفراء الإسلام، وحادثة الحرم، وعلماء النفس، والفطرة والعقل، ونبوّة إسماعيل، والرخص والعزائم، والوازع الأخلاقي، وغيرها من المواضيع المثرية للمشاهد والمستمع.