تحذير من تقلبات حالة الطقس في الباحة حتى الـ 8 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة)، كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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