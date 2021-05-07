عمالة تخالف المهن والإجراءات الاحترازية بمحلات الجزارة في خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

رصدت ” متابعات الخليج 365” في جولة لها بمحافظة خميس مشيط وتحديدًا على محلات الجزارة العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فضلًا عن وجود عمالة مخالفة للمهن التي تم استقدامهم عليها.

مخالفات للمهن في مزاولة العمل

وخلال الجولة على تلك الملاحم تبين القلق على ملامح بعض العمالة الوافدة، واتضح فيما بعد أنهم مخالفون لمزاولة نشاط الجزارة، ويعملون في المحال بتستر بني جلدتهم وأصحاب المحلات دون وجود شهادات صحية، بعضهم بمهنة سائق خاص وبعضهم فني ورشة.

غياب الإجراءات الاحترازية

كما رصدت ” متابعات الخليج 365” عدم تقيد تلك العمالة بالإجراءات الاحترازية في لبس الكمام والقفازات وعدم التباعد الاجتماعي داخل المحل وغيرها من السلوكيات الخاطئة التي من شأنها أن تزيد فرص العدوى. “متابعات الخليج 365” تفتح هذا الملف لإشعار الجهات ذات العلاقة من أجل اتخاذ اللازم حيال ما تقوم به تلك العمالة والمتسترون عليهم من أصحاب المحلات في مخالفتهم للأنظمة والتعليمات التي قد تلحق الضرر بصحة المستهلك من مواطنين ومقيمين.

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