اجتماعي / أعضاء مجلس شباب منطقة حائل يشاركون في توزيع أكثر من 1600 وجبة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة " فطوركم يوصلكم "



حائل 25 رمضان 1442هالموافق 7 مايو 2021م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة شارك أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي وأعضاء المجلس أمس، في توزيع أكثر من 1600 وجبة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة "فطوركم يوصلكم " التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" .

وأكد "الرويضي" أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي بمشاركة شباب المنطقة في تنظيم المبادرات والإسهام في تنفيذها، مثمناً الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من خلال التنظيم وتطبيق الإجراءات التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين أو المستفيدين بفيروس

من جهته أكد مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل ساهمت بشكل كبير بتشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد، مشيراً إلى أن اهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه في العمل التطوعي بالمنطقة يسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي .

// انتهى //

12:43ت م

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حائل 25 رمضان 1442هالموافق 7 مايو 2021م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة شارك أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي وأعضاء المجلس أمس، في توزيع أكثر من 1600 وجبة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة "فطوركم يوصلكم " التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" .وأكد "الرويضي" أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي بمشاركة شباب المنطقة في تنظيم المبادرات والإسهام في تنفيذها، مثمناً الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من خلال التنظيم وتطبيق الإجراءات التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين أو المستفيدين بفيروس كورونا من جهته أكد مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل ساهمت بشكل كبير بتشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد، مشيراً إلى أن اهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه في العمل التطوعي بالمنطقة يسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي .// انتهى //12:43ت م0054

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / أعضاء مجلس شباب منطقة حائل يشاركون في توزيع أكثر من 1600 وجبة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة " فطوركم يوصلكم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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