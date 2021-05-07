

إسلام آباد 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 4298 إصابة جديدة بفيروس

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 850131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18677 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 747755 حالة.

// انتهى //

12:34ت م

0052



إسلام آباد 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 4298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و140 وفاة.وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 850131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18677 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 747755 حالة.// انتهى //12:34ت م0052

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 4298 إصابة بكورونا و140 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.