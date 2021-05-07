السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3518 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3518 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1007264 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24444 وفاة.

// انتهى //

11:15ت م

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بروكسل 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و38 وفاة.وذكرت السلطات الصحية البلجيكية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1007264 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24444 وفاة.// انتهى //11:15ت م0049

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