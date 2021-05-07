سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتركيز إستراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وتعظيم مشروعات منظومة الموانيء والخدمات البحرية بالتكامل مع التنمية الشاملة.

وركزت على المساعدات الطبية المصرية المقدمة من من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي، والتي تأتي تأكيدًا لمتانة الروابط التاريخية بين البلدين.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على المباحثات المكثفة التي بدأها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودربان مع المسئولين اللبنانيين في بيروت بهدف إنهاء الجمود السياسي في البلاد.

ورصدت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وإصابة 22 أخرين في اشتباكات بمدينة القدس.

وعرجت على رفض السودان الاتهامات التي وجهها حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي للخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية للدفع بها للقتال في إقليم تيجراي.

وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس

// انتهى //

09:50ت م

0046



القاهرة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتركيز إستراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وتعظيم مشروعات منظومة الموانيء والخدمات البحرية بالتكامل مع التنمية الشاملة.وركزت على المساعدات الطبية المصرية المقدمة من من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي، والتي تأتي تأكيدًا لمتانة الروابط التاريخية بين البلدين.وسلطت صحف الجمعة الضوء على المباحثات المكثفة التي بدأها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودربان مع المسئولين اللبنانيين في بيروت بهدف إنهاء الجمود السياسي في البلاد.ورصدت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وإصابة 22 أخرين في اشتباكات بمدينة القدس.وعرجت على رفض السودان الاتهامات التي وجهها حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي للخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية للدفع بها للقتال في إقليم تيجراي.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مبرزة اعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها تؤيد إلغاء براءات اختراع اللقاحات المضادة لوباء كورونا.// انتهى //09:50ت م0046

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.