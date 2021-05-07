السعودية | ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر، وسكرتير معالي قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.