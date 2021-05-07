شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. 10 صور جوية للمسجد الحرام وما شهده من عمليات بناء وتشييد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد الحرمان الشريفان اهتمام قيادتنا الميامين من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البرره -رحمهم الله-، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والحرمان الشريفان هو جل اهتمامه، وقد شهد المسجد الحرام زيادة في عدد قاصديه، فأصبحت الحاجة ملحة للتوسعة، وهنا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتوسعة المسجد الحرام ليضاعف مساحة المسجد الحرام بثلاث مرات، في توسعة تاريخية لما يشهدها المسجد الحرام من قبل، ليتسع لأكثر من مليون و600 مصل.

وقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال عهده التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، وأمر بترميم الكعبة المشرفة، وهذ يعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- في الحرمين الشريفين وقاصديها.

فيما رصدت عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وبالتعاون مع طيران الأمن عصر يوم أمس ما شهده المسجد الحرام من عمليات بناء وتشييد.