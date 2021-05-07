شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من السفارة الصينية بالمملكة حول خطر الصاروخ الخارج عن السيطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت السفارة الصينية في المملكة على ما يتم تداوله من تساؤلات حول خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة.

وقالت السفارة الصينية في المملكة على حسابها في تويتر : " هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟، الجواب : مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو 2020، تعد الشائعات هذه المرة أيضا غير صحيحة"

وتابعت سفارة الصين: "فيما يلي التعليق المهني للخبراء.. بعد أن يكمل الصاروخ مهمة تسليم الحمولة الفضائية، يفقد قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم التحكم في حطام الصاروخ، لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية".

وأضافت: "تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ويمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء تخحميله" مشيرة إلى أنه منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض.

وأكدت السفارة الصينية إن الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمن على الأرض.