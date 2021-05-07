بُنيت لمراقبة الأعداء قبل 180 عاماً.. قلعة “عيرف” التاريخية بحائل طراز معماري فريد (صور)

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تقع في أعلى قمة جبل يشرف على مدينة حائل؛ قلعة “عيرف ” الشهيرة – أو “أعيرف”، والتي بُنيت من الحجر والطين قبل عام 1260هـ (1840م)، وهي تتميز بطابعها التراثي والتاريخي وتحاكي في طرازها المعماري مثيلاتها من المباني الدفاعية المعروفة في عمارة المنطقة الوسطى بالمملكة.

وتحتوي قلعة “عيرف” التاريخية على متحف أثري يقصده سياح وضيوف المنطقة، وظل متماسكاً على مر السنين ليكشف عراقة منطقة حائل التاريخية ويبرهن على قدرة سكانها القدامى على تشييد أنواع من العمارة المتميزة التي ظلت باقية على مر العصور لتشهد على قوة بنيانها ومهارة من أتقنها.

وتقع القلعة وسط مدينة حائل على مساحة تبلغ 440 متراً وتتمركز في أعلى قمة جبل ذي ارتفاع يبلغ 650 متراً يعرف باسم ”جبل عيرف” وهو ما نُسبت إليه تسمية القلعة، وبُنيت بغرض مراقبة الأعداء ورصد تحركاتهم قبل وصولهم للمدينة، لذلك روعي في بنائها أن تكون في موقع مرتفع وخارج نطاق المدينة كي يتمكن المرابط فيها من مشاهدة القادمين إليها من مسافة كافية.

وقلعة “عيرف” عبارة عن قلعة مستطيلة الشكل ومتوسطة الحجم يحيطها سور متين، تم بناؤها من الطين اللبن وتم تزويدها بالأبراج والفتحات لمراقبة الأعداء – قديماً – والدفاع عن سكانها من أخطار الخصوم والغزاة حتى أضحت بمثابة الحارس الأمين للمدينة ومن يقطنها، ثم توالت عليها الإضافات والبنايات حتى وصلت لشكلها الحالي.

Source akhbaar24

