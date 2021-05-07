تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة على بعض المناطق.. وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في أخرى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وأمطار رعدية في أخرى.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.
وأبان أن بعض المدن بمناطق جازان، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وأضاف أن محافظات أضم، والطائف، والعريضيات، والكامل، وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
Source akhbaar24
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