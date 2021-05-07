منذ فبراير.. إغلاق 993 منشأة ورصد 3477 مخالفة لاحترازات كورونا بالمدينة

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 3 فبراير الماضي وحتى يوم أمس 126,032 جولة عبر فرقها الرقابية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية .

وبحسب تقرير أداء الحملات الرقابية للأمانة الذي تحصلت "عاجل" على نسخة منه، فقد أسفرت تلك الجولات الرقابية عن رصد " 3,477 " مخالفة، فيما جرى إغلاق " 993 " منشأة مخالفة .

وسجل شهر رمضان أكبر عدد يومي من الجولات الرقابية، حيث جرى تنفيذ 5296 جولة رقابية في يوم 21 رمضان، فيما كان النصيب الأكبر لعدد الإغلاقات للمنشآت في شهر فبراير الماضي، وبلغت أكبر حصيلة يومية من الإغلاقات " 140 " إغلاق في يوم 10 فبراير الماضي .