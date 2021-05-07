السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بكورونا



بنجالورو 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت الهند اليوم 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليًا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083, وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

// انتهى //

08:14ت م

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بنجالورو 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت الهند اليوم 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915 وفاة.ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليًا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083, وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.// انتهى //08:14ت م0044

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