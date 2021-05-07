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شاهد.. لحظة إفطار الصائمين بالحرمين الشريفين وسط روحانية وطمأنينة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف تقرير مصور، عن لحظة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط روحانية وطمأنينة والتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبثت قناة ""، تقرير يظهر الفرق المعنية خلال توزيعها وجبات الإفطار على الصائمين والمصلين والمعتمرين والعاملين في الحرمين الشريفين.

وأظهرت مدى التزام المصلين والمعتمرين بالإجراءات الاحترازية خلال تناول وجبات الإفطار، وأبرزها تطبيق "التباعد الجسدي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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