شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة إفطار الصائمين بالحرمين الشريفين وسط روحانية وطمأنينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف تقرير مصور، عن لحظة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط روحانية وطمأنينة والتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وبثت قناة "السعودية"، تقرير يظهر الفرق المعنية خلال توزيعها وجبات الإفطار على الصائمين والمصلين والمعتمرين والعاملين في الحرمين الشريفين.
وأظهرت مدى التزام المصلين والمعتمرين بالإجراءات الاحترازية خلال تناول وجبات الإفطار، وأبرزها تطبيق "التباعد الجسدي".