شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دعاء وبكاء الشيخ «السديس» خلال إمامته للمصلين في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر تأثر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إمامته للمصلين في الحرم المكي أثناء دعاء القنوت في صلاة التهجد هذه الليلة.

وكشف مقطع فيديو، عن بكاء الشيخ عبدالرحمن السديس فور شروعه في الدعاء خلال ليلة الـ 25 من شهر رمضان المبارك، والتي قد توافق ليلة القدر كونها ليلة وترية.

ويتبين في الفيديو تفاعل المصلون والمعتمرون الذين حرصوا على التواجد في المسجد الحرام بهذه الليلة، مع دعاء إمام الحرم المكي، وأدوا الصلاة في أجواء روحانية بأطهر بقاع الأرض.