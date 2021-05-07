شكرا لمتابعة خبر عن «شؤون الحرمين» تطلق سلسلة أفلام قصيرة تحاكي جهود المملكة في خدمة الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال بإنتاج سلسلة أفلام قصيرة من ضمن فيلم (مثابة وأمناً)، تستعرض جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في خدمة الحرمين الشريفين، والإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا

وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي، أن سلسة الأفلام جاءت امتداداً لفيلم (مثابة وأمناً) والذي سبق وان عرضته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية، وهي عبارة عن خمسة أفلام قصيرة: (ياقوت الجنة، أبواب الرحمة، الجمعة الأولى، جنود العطاء، منارة العلم ).

وفي السياق نفسه، ختم "المسعودي" حديثه بشكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه المتواصل وتوجيهاته.

ويذُكر أن هذه الأفلام القصيرة توثق آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين وما قدمته من خدمات توعوية وصحية تزامناً مع بدء الجائحة، وتوجيهات ولاة الأمر الحكيمة بإغلاق الحرم المكي الشريف وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي، نتيجة تفشي فيروس كورونا ذلك الوقت عالمياً، وما قدمته من دعم متواصل ومنقطع النظير في سبيل حماية المقدسات الإسلامية، إلى جانب اهتمامها بالصحة العامة.