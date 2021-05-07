︎ .

ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، مستودعاً غير مطابق للاشتراطات يستخدمه وافدون للتخزين أسطوانات غاز الهيليوم. وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية عثرت بالموقع على بتخزين 104 أسطوانات غاز هيليوم مخزنة بطريقة تهدد سلامة السكان. وأبانت أنه جرى إغلاق الموقع واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة تهدد سلامة السكان.. ضبط 104 أسطوانات غاز هليوم مخزنة داخل مستودع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.