وضعها لدقيقة في غسالة الصحون أو المايكرويف.. “الغذاء والدواء”: أشياء يجب مراعاتها عند استخدام “إسفنجة” المطبخ

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعض الإرشادات التي يجب مراعاتها عند استخدام “إسفنجة المطبخ”، وذلك للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.

وأوضحت الهيئة أن وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات المسببة للأمراض، كما يجب الحرص على استبدل الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كان للإسفنجة رائحة؛ ينبغي التخلص منها.

وأبانت أن مسح عصارة اللحوم بالإسفنجة يزيد من فرصة انتشار الميكروبات، ونصحت باستخدام منشفة ورقية أو مناديل لتنظيف عصائر اللحوم، كما حذرت من استخدام الإسفنج على الأسطح حيث أنه قد ينقل الجراثيم والبكتيريا، لذا يفضل استخدام منشفة ورقية أو مناديل مطهرة.

وشددت على غسل الإسفنجة بعد كل استخدام وتخزينها في مكان جاف، وحذرت من تجاهل غسل وتجفيف مناشف الصحون بشكل متكرر، وذلك لأنها أقل مسامية من الإسفنج، ويمكن أن تؤوى البكتيريا الممرضة.

Source akhbaar24

