لقطات توثّق لحظة إفطار الصائمين بالحرمين الشريفين وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

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وثّقت لقطات تلفزيونية، لحظة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأظهرت اللقطات التي عرضتها قناة “السعودية”، الفرق المعنية خلال توزيعها وجبات الإفطار على الصائمين والمصلين والمعتمرين والعاملين في الحرمين الشريفين. وبيّنت مدى التزام المصلين والمعتمرين بالإجراءات الاحترازية خلال تناول وجبات الإفطار، وأبرزها تطبيق “التباعد الجسدي”. فيديو | كاميرات التلفزيون السعودي تنقل لحظات إفطار الصائمين في “المسجد الحرام” و “المسجد النبوي” وسط روحانية وطمأنينة، والتزامٌ بالإجراءات الاحترازية.#رمضان#قناة_السعوديةpic.twitter.com/TFrMLUzMHD Source akhbaar24





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