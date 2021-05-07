وفـاة مقيم بعد غرقه في بئر غرب تبوك.. والجهات الأمنية تحقق

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تحقق الجهات الأمنية في منطقة تبوك، حول وفـاة مقيم من الجنسية السودانية مساء أول أمس الأربعاء، بعد غرقه في بئر مياه.
وأوضحت مصادر لـ” أخبار 24“، أن مستشفى الملك خالد بتبوك استقبل أول أمس جـثة المتوفى قبل إيداعها في ثلاجة الموتى.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية بدأت في إجراء التحقيق حول ملابسة الوفاة، مبينة أن الحـادثة وقعت في بئر يسمى (بئر شكاعة) في قرية شرما غربي تبوك.
Source akhbaar24
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