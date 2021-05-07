5 أمور تدفعك لغسل ملابس العيد قبل ارتدائها.. تعرّف عليها

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حذّر تقرير من مخاطر ارتداء الملابس الجديدة مباشرة خلال العيد دون غسلها، كون ذلك قد يتسبب في بعض المشكلات الصحیة.

وتضمنت التحذيرات الخمسة كلاً من:

حساسیة الجلد

تحتاج أقمشة الملابس المصنعة من ألیاف تركیبیة مثل البولیستر أو الأكريلیك، إلى الاھتمام بغسلھا قبل ارتدائھا لاحتوائھا على أصباغ تشكل خطراً جسیماً

على صحة الجلد.

القمل

قد تتسبب إصابة أحد الأشخاص الذين يقومون بقياس الملابس في تعلق حشرات بالأنسجة من بينها القمل، ما قد يزيد من فرص انتقالها للآخرين.

الأمراض الجلدية

قد يؤدي التلامس المباشر للملابس إلى الإصابة بالفطريات المعدية.

المركبات الكیمیائیة

يجب غسل الملابس لتجنب إمكانية الإصابة بحساسية في الجھاز التنفسي عند استنشاقه؛ جراء إضافة بعض المصانع إلى الملابس الجديدة مادة فورمالديھايد المعروفة باسم “الفورمالین”.

حساسية العین والجهاز التنفسي

وضع الملابس في أماكن مفتوحة يجعلها عرضة للغبار الذي يتنقل إلى العین عند قیاسھا، الأمر الذي قد يزيد من إمكانية الإصابة بالھیاج والاحمرار والحكة الشديدة وكثرة الإفرازات.

Source akhbaar24

