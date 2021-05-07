︎ .

تأثر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إمامته للمصلين في الحرم المكي أثناء دعاء القنوت في صلاة التهجد. وبكى السديس فور شروعه في الدعاء خلال ليلة الـ 25 من شهر رمضان المبارك، والتي قد توافق ليلة القدر كونها ليلة وترية. وتفاعل المصلون والمعتمرون الذين حرصوا على التواجد في المسجد الحرام بهذه الليلة، مع دعاء إمام الحرم المكي، وأدوا الصلاة في أجواء روحانية بأطهر بقاع الأرض. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تأثر وبكاء السديس خلال ليلة الـ 25 من رمضان بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.