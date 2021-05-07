سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية

واهتمت بتصريحات عمران خان الذي أكد على الشعب الباكستاني ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس

وأخبرت عن عزم السلطات الباكستانية على تطبيق الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر المبارك لتجنب السيناريو الصعب الذي تشهده الهند بسبب كورونا.

وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أشار إلى أهمية دور باكستان في إنهاء الحرب الأفغانية والعمل على اتفاقية السلام.

وتطرقت لدعوة باكستان وتأكيدها على أهمية تعزيز الحوار العالمي بين الحضارات تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز الوئام بين الأديان والتسامح والتعايش السلمي.

وتناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من أفراده مقابل مقتل اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

كما اهتمت في الشأن الاقتصادي بتصريحات وزير المالية الباكستاني شوكت ترين الذي أعرب عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.

وتناقلت في الشأن الإقليمي والدولي استمرار تسجيل الهند أرقام قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، وتحذير منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة للفيروس في الدول الأفريقية، ومخاوف من حدوث أزمة غذائية على المستوى العالمي بسبب جائحة كورونا.

// انتهى //

07:44ت م

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إسلام آباد 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بتصريحات عمران خان الذي أكد على الشعب الباكستاني ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا ، للسيطرة على الموجة الثالثة للفيروس.وأخبرت عن عزم السلطات الباكستانية على تطبيق الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر المبارك لتجنب السيناريو الصعب الذي تشهده الهند بسبب كورونا.وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أشار إلى أهمية دور باكستان في إنهاء الحرب الأفغانية والعمل على اتفاقية السلام.وتطرقت لدعوة باكستان وتأكيدها على أهمية تعزيز الحوار العالمي بين الحضارات تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز الوئام بين الأديان والتسامح والتعايش السلمي.وتناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من أفراده مقابل مقتل اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.كما اهتمت في الشأن الاقتصادي بتصريحات وزير المالية الباكستاني شوكت ترين الذي أعرب عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.وتناقلت في الشأن الإقليمي والدولي استمرار تسجيل الهند أرقام قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، وتحذير منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة للفيروس في الدول الأفريقية، ومخاوف من حدوث أزمة غذائية على المستوى العالمي بسبب جائحة كورونا.// انتهى //07:44ت م0042

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