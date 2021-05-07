السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 9 وفيات و525 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 525 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 126.044 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1860 حالة وفاة.

// انتهى //

05:38ت م

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سيئول 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 525 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات .وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 126.044 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1860 حالة وفاة.// انتهى //05:38ت م0039

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