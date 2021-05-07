

المدينة المنورة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

استقبلت مسالخ أمانة المدينة المنورة خلال أول ٢٠ يوماً من شهر رمضان المبارك الجاري، ٢٠ ألف ذبيحة من الأنعام، بمعدل ألف ذبيحة يومياً، منها ٤٥٨ رأساً من الإبل والبقر، إضافة إلى ١٩٤٣٣رأساً من الضأن والماعز.

وأعدت أمانة المدينة المنورة خطة تشغيلية وآلية عمل منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث جهزت ٧ مسالخ للخدمة تعمل من بعد صلاة الفجر إلى السادسة مساء، ومن بعد صلاة العشاء وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، حيث لا يسمح بالدخول إلا لصاحب الذبيحة دون مرافقين وذلك بعد إبراز تطبيق توكلنا، كما تم توفير خدمة التوصيل للمنازل للعملاء عبر أحد التطبيقات .

// انتهى //

03:26ت م

0032





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.