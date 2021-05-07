السعودية اليوم / مصر تسجل 1110 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 59 حالة



القاهرة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت مصر 1110 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي الاصابات بالفيروس وصل إلى 234015 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13714 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 175117 حالة .

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03:07ت م

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القاهرة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت مصر 1110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 59 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي الاصابات بالفيروس وصل إلى 234015 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13714 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 175117 حالة .// انتهى //03:07ت م0031

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