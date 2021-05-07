السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بكورونا في القارة الأفريقية يصل إلى 4 ملايين و600 ألف إصابة



أديس أبابا 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس

وأفاد المركز في بيان له، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 123700 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء 4 ملايين و272 ألف حالة.

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03:00ت م

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أديس أبابا 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية وصل إلى 4 ملايين و600 ألف إصابة .وأفاد المركز في بيان له، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 123700 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء 4 ملايين و272 ألف حالة.// انتهى //03:00ت م0029

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