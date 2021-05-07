السعودية اليوم / وزير الإعلام المكلف يلتقي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني



مكة المكرمة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

التقى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة في مكة المكرمة اليوم، معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد نجيب محمد عساف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة ودولة فلسطين.

وأكد الوزير عساف أن القضية الفلسطينية حظيت بدعم ومساندة المملكة في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة.

وقال :" إن للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى تبني المملكة لجميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات

وكان معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة.

// انتهى //

02:17ت م

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مكة المكرمة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسالتقى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة في مكة المكرمة اليوم، معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد نجيب محمد عساف.وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة ودولة فلسطين.وأكد الوزير عساف أن القضية الفلسطينية حظيت بدعم ومساندة المملكة في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة.وقال :" إن للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى تبني المملكة لجميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية الفلسطينية.وكان معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة.// انتهى //02:17ت م0025

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.