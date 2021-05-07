السعودية اليوم / جامعة حائل تنظم جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي



حائل 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

نظمت جامعة حائل أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي بمسمى " اللجنة التأسيسية للجمعية العلمية

وأوضح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن هذه الجمعية التي تعد الأولى من نوعها لعلمية تطوير القطاع غير الربحي في الجامعات السعودية تهدف لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة بالقطاع، من خلال الإثراء النظري والتطبيقي بالدراسات العلمية، والاستشارات التطويرية، والأنشطة الأكاديمية في جوانب إدارة وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع الفكر العلمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ما يخص هذا المجال.

وبين الدكتور البراهيم أن الجامعة تعمل من خلال الأنشطة الأساسية للجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي على إعداد البحوث وإجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسات التطبيقية، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية، بالإضافة إلى تأليف وترجمة الكتب العلمية المختصة بهذا المجال، وعقد الندوات، والحلقات الدراسية، والدورات التي تتصل بمجالات التخصص، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة المختصين ذوي العلاقة للمشاركة في النشاطات وفق الإجراءات المنظمة لذلك ، منوهاً إلى أن الجامعة أسست أول برنامج دراسات عليا متخصص باسم الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات غير الربحية .

// انتهى //

02:02ت م

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حائل 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسنظمت جامعة حائل أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي بمسمى " اللجنة التأسيسية للجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي".وأوضح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن هذه الجمعية التي تعد الأولى من نوعها لعلمية تطوير القطاع غير الربحي في الجامعات السعودية تهدف لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة بالقطاع، من خلال الإثراء النظري والتطبيقي بالدراسات العلمية، والاستشارات التطويرية، والأنشطة الأكاديمية في جوانب إدارة وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع الفكر العلمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ما يخص هذا المجال.وبين الدكتور البراهيم أن الجامعة تعمل من خلال الأنشطة الأساسية للجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي على إعداد البحوث وإجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسات التطبيقية، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية، بالإضافة إلى تأليف وترجمة الكتب العلمية المختصة بهذا المجال، وعقد الندوات، والحلقات الدراسية، والدورات التي تتصل بمجالات التخصص، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة المختصين ذوي العلاقة للمشاركة في النشاطات وفق الإجراءات المنظمة لذلك ، منوهاً إلى أن الجامعة أسست أول برنامج دراسات عليا متخصص باسم الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات غير الربحية .// انتهى //02:02ت م0018

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