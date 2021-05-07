السعودية اليوم / "المنظمة العربية للسياحة" تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية



جدة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

شاركت المنظمة العربية للسياحة عبر الفيديو اليوم، في الاجتماع الخاص بدراسة مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب، ضمن قرارات اجتماع الدورة الـ ٥٠ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ، حول إنشاء فريق من الخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وتضمنت مشاركة المنظمة ورقتي عمل كانت الأولى منها بعنوان" الجرائم الإلكترونية وأثرها على السائح العربي وماهيتها وطرق مكافحتها " تطرقت خلالها لأحد الحلول التي طرحتها المنظمة سابقاً لتنمية السياحة العربية البينية وهي " بطاقة السائح العربي"، فيما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان " الهندسة الاجتماعية للسائح " استعرضت عبرها الطرق والوسائل التي يستخدمها أشخاص ضد السائح بقصد الاحتيال أو النصب كالاتصال المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني .

وأكدت المنظمة العربية للسياحة خلال الاجتماع على مسؤولية الدولة، من تحقيق الأمن السيبراني وأمن وسلامة السائح في البلد التي يقصدها بهدف السياحة، والتعرف على أهم معالمها ، والاهتمام بأمن السائح من خطر التكنولوجيا التي قد تلحق به الضرر المادي والمعنوي، وكذلك نشر المعلومات والمحاذير بواسطة شاشات عرض سواءً في الطائرات أو البواخر أو الحافلات وأماكن الاستقبال في الفنادق والمنتجعات التي لها دور كبير في تحقيق التوجيه والنصح والإرشاد للسائح.

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